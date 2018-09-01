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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 353,68 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,52 azalarak 124 milyon 508 bin 795 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 353,68 lira, en düşük saat 07.00'de 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313,16 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 314,73 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 356,95 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji spot

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