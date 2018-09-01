Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 353,68 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,52 azalarak 124 milyon 508 bin 795 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 353,68 lira, en düşük saat 07.00'de 174 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313,16 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 314,73 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 356,95 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.
Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi
Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam
Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha
Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı
Albayrak'tan enflasyon açıklaması
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum