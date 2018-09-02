Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 370,02 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,88 artarak 164 milyon 202 bin 934 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 370,02 lira, en düşük saat 06.00'da 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 339,57 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 346,06 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 353,68 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

