FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 370,02 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,88 artarak 164 milyon 202 bin 934 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 370,02 lira, en düşük saat 06.00'da 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 339,57 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 346,06 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 353,68 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

PARTNERRezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...Rezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...
Trakya'da yağmurlar, ayçiçeğindeki verimi yüzde 50 artırdıTrakya'da yağmurlar, ayçiçeğindeki verimi yüzde 50 artırdı
Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldiTunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik fiyatları Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) EPİAŞ gün öncesi piyasa

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Genç girişimciye 200 bin lira hibe

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Genç girişimciye 200 bin lira hibe

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trakya'da yağmurlar, ayçiçeğindeki verimi yüzde 50 artırdı

Trakya'da yağmurlar, ayçiçeğindeki verimi yüzde 50 artırdı

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Manisa'da pamuk hasadı başladı

Manisa'da pamuk hasadı başladı

9 ilin peynirleri Bitlis'teki fuarda sergileniyor

9 ilin peynirleri Bitlis'teki fuarda sergileniyor

Halkbank’tan döviz kuru açıklaması

Halkbank’tan döviz kuru açıklaması

Antalya turizminde ağustos rekoru

Antalya turizminde ağustos rekoru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.