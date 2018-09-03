Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 375,29 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,86 artarak 172 milyon 189 bin 95 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 375,29 lira, en düşük saat 06.00'da 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 352,81 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 356,19 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 370,02 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

