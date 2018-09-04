Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 375,79 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,21 azalarak 166 milyon 658 bin 192 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 375,79 lira, en düşük saat 06.00'da 200 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 349,83 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 353,16 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 375,29 lira, en düşük 200 liradan işlem gördü.
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