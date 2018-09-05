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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 372,57 lira, en düşük 228,88 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,20 azalarak 159 milyon 659 bin 974 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 16.00'da 372,57 lira, en düşük saat 06.00'da 228,88 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 350,62 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 353,39 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 375,79 lira, en düşük 200 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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