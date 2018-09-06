İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 374,71 lira, en düşük 228,89 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,24 azalarak 164 milyon 838 bin 528 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 374,71 lira, en düşük saat 06.00'da 228,89 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 353,44 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 356,04 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 372,57 lira, en düşük 228,88 liradan işlem gördü.

