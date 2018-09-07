Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 362,37 lira, en düşük 228,89 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,23 azalarak 144 milyon 672 bin 826 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 362,37 lira, en düşük saat 06.00'da 228,89 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 342,44 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 344,93 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 374,71 lira, en düşük 228,89 liradan işlem gördü.
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