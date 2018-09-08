Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 353,81 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,6 azalarak 114 milyon 881 bin 713 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 353,81 lira, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 306,18 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 307,83 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 362,37 lira, en düşük 228,89 liradan işlem gördü.

