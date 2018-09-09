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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2018 14:39 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 366,61 lira, en düşük 201,02 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,59 artarak 147 milyon 730 bin 714 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 366,61 lira, en düşük saat 06.00'da 201,02 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 333,37 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 339,39 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 353,81 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

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elektrik Enerji Piyasaları İşletme AŞ EPİAŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

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