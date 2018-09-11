Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 357,86 lira, en düşük 224,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 azalarak 132 milyon 82 bin 218 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 357,86 lira, en düşük saat 06.00'da 224,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 322,26 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 326,61 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 363,47 lira, en düşük 229,99 liradan işlem gördü.

