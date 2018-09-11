Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 357,86 lira, en düşük 224,99 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 azalarak 132 milyon 82 bin 218 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 357,86 lira, en düşük saat 06.00'da 224,99 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 322,26 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 326,61 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 363,47 lira, en düşük 229,99 liradan işlem gördü.
Okul kantinlerinde 'elektronik para' dönemi
Milyonerlere 7 ayda 27 binin üzerinde kişi eklendi
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum