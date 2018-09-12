Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358,42 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,93 artarak 135 milyon 956 bin 858 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 358,42 lira, en düşük saat 06.00'da 174 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 329,46 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 333,21 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 357,86 lira, en düşük 224,99 liradan işlem gördü.
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