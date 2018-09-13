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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 360,54 lira, en düşük 225 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne oranla yüzde 0,40 artarak 136 milyon 508 bin 255 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 360,54 lira, en düşük saat 06.00'da 225 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 335,61 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 338,85 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358,42 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

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