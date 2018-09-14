İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 354,01 lira, en düşük 174,00 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne oranla yüzde 7,9 azalarak 125 milyon 678 bin 748 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 354,01 lira, en düşük saat 06.00'da 174,00 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 330,92 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 333,54 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 360,54 lira, en düşük 225 liradan işlem gördü.

