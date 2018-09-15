Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 352,56 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne oranla yüzde 16,25 azalarak 105 milyon 248 bin 165 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 352,56 lira, en düşük saat 06.00, 07.00 ve 08.00'de 174 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 302,11 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 305,40 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 354,01 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.
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