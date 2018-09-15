FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 352,56 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne oranla yüzde 16,25 azalarak 105 milyon 248 bin 165 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 352,56 lira, en düşük saat 06.00, 07.00 ve 08.00'de 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 302,11 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 305,40 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 354,01 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasatTürkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat
Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantıMardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Ankara'da trafiği rahatlatacak projeye Meclis'ten onay!

Ankara'da trafiği rahatlatacak projeye Meclis'ten onay!

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat

Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat

Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı

Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı

Antalya'da rekor: Turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya'da rekor: Turist sayısı 10 milyonu aştı

Devleri buluşturan fuardan önemli anlaşmalar çıktı

Devleri buluşturan fuardan önemli anlaşmalar çıktı

23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.