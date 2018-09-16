Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 359,76 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,32 artarak 125 milyon 603 bin 163 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 359,76 lira, en düşük saat 06.00'da 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315,04 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 320,62 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 352,26 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

