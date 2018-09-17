Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358,78 lira, en düşük 224,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,04 artarak 130 milyon 674 bin 835 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 358,78 lira, en düşük saat 06.00'da 224,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 319,19 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 323,83 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 359,76 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

