ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 363,05 lira, en düşük 225 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,85 artarak 131 milyon 790 bin 254 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 363,05 lira, en düşük saat 06.00'da 225 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 328,37 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 332,54 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358,78 lira, en düşük 224,99 liradan işlem gördü.
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