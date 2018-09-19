Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 363,21 lira, en düşük 225 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,38 artarak 133 milyon 610 bin 58 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 363,21 lira, en düşük saat 06.00'da 225 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 328,70 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 333,57 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 363,05 lira, en düşük 225 liradan işlem gördü.

