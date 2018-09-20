Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 367,30 lira, en düşük 250 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,89 artarak 136 milyon 139 bin 885 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 367,30 lira, en düşük saat 06.00'da 250 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 332,85 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 336,68 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 363,21 lira, en düşük 225 liradan işlem gördü.
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