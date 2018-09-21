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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 360,9 lira, en düşük 249,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,54 azalarak 128 milyon 592 bin 213 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 360,9 lira, en düşük saat 06.00'da 249,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 337,73 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 340,49 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 367,30 lira, en düşük 250 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ megavatsaat elektrik spot spot piyasa

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