Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 360,9 lira, en düşük 249,99 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,54 azalarak 128 milyon 592 bin 213 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 360,9 lira, en düşük saat 06.00'da 249,99 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 337,73 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 340,49 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 367,30 lira, en düşük 250 liradan işlem gördü.
Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi
Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te! Emekliler 355 TL intibak zammı alacak mı?
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti
Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum