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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358,8 lira, en düşük 225 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,99 azalarak 106 milyon 738 bin 607 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 358,8 lira, en düşük saat 07.00'de 225 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315,41, ağırlıklı ortalama fiyatı 316,45 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 360,9 lira, en düşük 249,99 liradan işlem gördü.

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