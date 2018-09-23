Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 366,82 lira, en düşük 249,99 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,7 artarak 138 milyon 448 bin 317 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 366,82 lira, en düşük saat 03.00'te 249,99 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 336,99, ağırlıklı ortalama fiyatı 343,27 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358,8 lira, en düşük 225 liradan işlem gördü.
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