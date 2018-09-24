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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 353,97 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,01 azalarak 135 milyon 665 bin 80 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 353,97 lira, en düşük saat 07.00'de 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314,35, ağırlıklı ortalama fiyatı 317,77 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 366,82 lira, en düşük 249,99 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji spot

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