Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 353,87 lira, en düşük 158,56 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,09 azalarak 130 milyon 112 bin 68 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 353,87 lira, en düşük saat 12.00'de 158,56 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 302,28 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 304,52 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 353,97 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

