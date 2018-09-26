Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 356,09 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,71 azalarak 121 milyon 380 bin 47 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 356,09 lira, en düşük saat 06.00'da 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 304,13 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 309,18 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 373,87 lira, en düşük 158,56 liradan işlem gördü.

