Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 364,84 lira, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,38 artarak 138 milyon 841 bin 151 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00 ve 17.00'de 364,84 lira, en düşük saat 04.00'te 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 329,78 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 334,51 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 356,09 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

