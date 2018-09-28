Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 355,18 lira, en düşük 249,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,52 azalarak 129 milyon 778 bin 977 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 355,18 lira, en düşük saat 02.00'de 249,99 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 324,42 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 327,79 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 364,84 lira, en düşük 250 liradan işlem gördü.

