Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 355,01 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,58 azalarak 110 milyon 844 bin 442 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 355,01 lira, en düşük saat 07.00 ve 08.00'de 174 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 302,12 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 304,24 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 355,18 lira, en düşük 249,99 liradan işlem gördü.
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