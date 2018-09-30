Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 364,85 lira, en düşük 224,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,28 artarak 127 milyon 791 bin 503 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00 ve 17.00'de 364,85 lira, en düşük saat 02.00'de 224,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 331,90 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 339,62 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 355,01 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

