Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 364,21 lira, en düşük 290 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,11 artarak 131 milyon 178 bin 129 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 364,21 lira, en düşük saat 04.00'te 290 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 343,34 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 346,22 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 362,36 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

