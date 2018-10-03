Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 357,16 lira, en düşük 289,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,2 azalarak 120 milyon 420 bin 471 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 357,16 lira, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 289,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 330,22 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 333,01 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 364,21 lira, en düşük 290 liradan işlem gördü.

