Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 355,97 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,98 azalarak 115 milyon 618 bin 682 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 355,97 lira, en düşük saat 02.00'de 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307,97 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 311,28 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 357,16 lira, en düşük 289,99 liradan işlem gördü.

