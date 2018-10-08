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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 361,12 lira, en düşük 249,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,37 artarak 118 milyon 869 bin 292 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 361,12 lira, en düşük saatler 04.00 ve 07.00'de 249,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 319,64 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 327,49 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 359,98 lira, en düşük 49,99 liradan işlem gördü.

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