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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 360,26 lira, en düşük 245,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,43 artarak 122 milyon 425 bin 796 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 360,26 lira, en düşük saat 04.00'te 245,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 324,02 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 328,90 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 359,02 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji spot

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