Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 360,26 lira, en düşük 245,01 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,43 artarak 122 milyon 425 bin 796 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 360,26 lira, en düşük saat 04.00'te 245,01 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 324,02 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 328,90 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 359,02 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.
Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te
Yasa dışı yöntemle kerkenez avlayanlara ceza
Dolar kuru ne kadar? 10 Ekim güncel dolar kuru ve yorumları...
Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları
Son dakika! Türkiye'den kritik çelik ithalatı kararı
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat
Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!
Bakan Albayrak: Ekonomide dengelenme başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum