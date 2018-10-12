Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 349,54 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,98 azalarak 105 milyon 819 bin 425 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 349,54 lira, en düşük saat 03.00'te 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301,47 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 304,5 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 359,70 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

