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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 14:17 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 356,21 lira, en düşük 125 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,76 azalarak 102 milyon 897 bin 320 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 356,21 lira, en düşük saat 07.00'de 125 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308,61 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 310,33 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 359,54 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) spot piyasada elektirk fiyatları

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