Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 364,84 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,92 artışla 131 milyon 367 bin 267 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 364,84 lira, en düşük saat 04.00'te 174 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 330,23 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 335,12 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358,69 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.
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