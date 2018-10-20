Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 352,75 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,8 azalışla 96 milyon 660 bin 278 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 352,75 lira, en düşük saat 02.00, 07.00 ve 08.00'de 174 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 302,41 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 304,97 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358,42 lira, en düşük 279,99 liradan işlem gördü.
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