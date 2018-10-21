Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 360,79 lira, en düşük 150 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,49 artışla 118 milyon 404 bin 554 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 360,79 lira, en düşük saat 07.00'de 150 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 318,15 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 326,52 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 352,75 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Sadece 10 gün kaldı! İmar Barışı'nda başvuru sayısı 5 milyonu aştı!
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Meclis'e sunulan bütçe tasarısından dikkat çeken ÖTV ve tasarruf detayları
SEAT Leon, yenilendi
Elektrikli araçların lideri
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum