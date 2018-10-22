Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 362,61 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,79 artışla 122 milyon 903 bin 443 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 362,61 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 174 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 328,28 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 333,18 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 360,79 lira, en düşük 150 liradan işlem gördü.
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