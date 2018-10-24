Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 354,79 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,48 azalarak 113 milyon 730 bin 148 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 354,79 lira, en düşük saatler 02.00, 04.00 ve 05.00'te 174 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305,31 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 311,16 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 359,98 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.
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