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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 14:17 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358,78 lira, en düşük 30 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,44 artarak 100 milyon 219 bin 573 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 358,78 lira, en düşük saat 04.00'te 30 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301,29 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 313,37 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 357 lira, en düşük 50,01 liradan işlem gördü.

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elektrik Enerji Piyasaları İşletme AŞ EPİAŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

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