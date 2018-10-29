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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358,76 lira, en düşük 102,88 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,13 artarak 112 milyon 385 bin 652 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 358,76 lira, en düşük saat 04.00'te 102,88 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313,57 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 319,46 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358,78 lira, en düşük 30 liradan işlem gördü.

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elektrik Enerji Piyasaları İşletme AŞ EPİAŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

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