Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 359,51 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,65 artarak 122 milyon 113 bin 253 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 359,51 lira, en düşük saat 04.00'te 174 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 333,72 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 336,89 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358,76 lira, en düşük 102,88 liradan işlem gördü.
Katkılı akaryakıt satışı yapılamayacak
Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum