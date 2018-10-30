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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 359,51 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,65 artarak 122 milyon 113 bin 253 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 359,51 lira, en düşük saat 04.00'te 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 333,72 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 336,89 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358,76 lira, en düşük 102,88 liradan işlem gördü.

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