Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329,26 lira, en düşük 150 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,10 azalarak 117 milyon 103 bin 76 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 329,26 lira, en düşük saat 04.00'te 150 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308,02 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 310,90 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 359,51 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.
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