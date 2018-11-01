Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321,26 lira, en düşük 170,90 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,06 artarak 118 milyon 355 bin 697 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 321,26 lira, en düşük saat 04.00'te 170,90 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299,82 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 302,56 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329,26 lira, en düşük 150 liradan işlem gördü.

