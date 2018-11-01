Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321,26 lira, en düşük 170,90 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,06 artarak 118 milyon 355 bin 697 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 321,26 lira, en düşük saat 04.00'te 170,90 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299,82 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 302,56 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329,26 lira, en düşük 150 liradan işlem gördü.
Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu
ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor
Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum