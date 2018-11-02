Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,20 lira, en düşük 219,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,3 azalarak 113 milyon 971 bin 538 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 313,20 lira, en düşük saat 17.00'de 219,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291,31 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 292,62 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321,26 lira, en düşük 170,90 liradan işlem gördü.

