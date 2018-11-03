Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,01 lira, en düşük 166,68 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,62 azalarak 91 milyon 606 bin 608 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 313,01 lira, en düşük saat 08.00'de 166,68 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 271,10 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 271,66 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,20 lira, en düşük 219,99 liradan işlem gördü.
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