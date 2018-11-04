Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316,11 lira, en düşük 202,20 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,05 artarak 119 milyon 141 bin 118 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 316,11 lira, en düşük saat 04.00'te 202,20 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 298,12 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 300,94 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,01 lira, en düşük 166,68 liradan işlem gördü.

