FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 04.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316,11 lira, en düşük 202,20 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,05 artarak 119 milyon 141 bin 118 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 316,11 lira, en düşük saat 04.00'te 202,20 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 298,12 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 300,94 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,01 lira, en düşük 166,68 liradan işlem gördü.

PARTNERTarihin en soğukkanlı katiliTarihin en soğukkanlı katili
Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdiHisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi
G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyorG3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik fiyatı Enerji Piyasaları İşletme AŞ EPİAŞ GÖP spot elektrik Spot Piyasa Elektrik Fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

İranlılar Trabzon'a akın edecek... Turizmciler Karadeniz'i keşfediyor!

İranlılar Trabzon'a akın edecek... Turizmciler Karadeniz'i keşfediyor!

Çamlıca Camii'nin bitmesine bir adım kaldı

Çamlıca Camii'nin bitmesine bir adım kaldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

TOKİ, alacaklarına uyguladığı enflasyon oranını yüzde 4'e sabitledi

TOKİ, alacaklarına uyguladığı enflasyon oranını yüzde 4'e sabitledi

Hisarcıklıoğlu: Reel sektör ve finans sektörü sırt sırta vermek durumunda

Hisarcıklıoğlu: Reel sektör ve finans sektörü sırt sırta vermek durumunda

Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na yoğun ilgi

Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na yoğun ilgi

Salebin kilosu 700 lira

Salebin kilosu 700 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.