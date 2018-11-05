Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316,23 lira, en düşük 241,09 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,28 azalarak 117 milyon 610 bin 657 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 316,23 lira, en düşük saat 03.00'te 241,09 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293,93 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 296,83 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 16,11 lira, en düşük 202,20 liradan işlem gördü.
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